09.05.2021 (09:40)

В Челябинском филиале Военно-воздушной академии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Личный состав филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» принял участие в праздничных мероприятиях, проходящих в Челябинске, в преддверии 9 мая.

Курсанты поздравили участницу Великой Отечественной войны и старейшего ветерана Челябинского училища штурманов Евгению Пустозерову. Поблагодарить Евгению Николаевну за Победу пришли представители 1 факультета (подготовки штурманов). Они передали ветерану лампаду, зажженную от Вечного Огня. Недавно Евгении Николаевне исполнился 101 год, но, несмотря на почтенный возраст, она продолжает активную патриотическую работу.

Пример Евгении Пустозеровой вдохновил многих молодых людей, живущих в военном городке, рядом с авиационным вузом, вступить в ряды движения «Юнармия». Так, юнармейцы Челябинского филиала военно-воздушной академии приняли участие в открытии памятного монумента «Слава защитникам Отечества», инициаторами и организаторами создания которого недалеко от военного городка стали его жители и ветераны училища штурманов.

На территории самого филиала также есть памятники, напоминающие о подвиге, который совершил советский народ, победив в Великой Отечественной войне. В канун праздника курсанты 1 факультета (подготовки штурманов) возложили цветы к памятнику единственному штурмана дважды герою Советского Союза Василию Сенько. А курсанты 2 факультета (боевого управления авиацией и управления воздушным движением) провели торжественную церемонию около стелы, посвященной выпускникам училища Героям Советского Союза и Российской Федерации.

Всего в преддверии 9 мая в Челябинском филиале Военно-воздушной академии было организовано свыше 40 различных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди которых работа специальной экспозиции в музее филиала и тематическое военно-политическое информирование для курсантов и подшефных юнармейских отрядов.

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