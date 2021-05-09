09.05.2021 (09:31)

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориалу Героев 201-ой военной базы

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориальному комплексу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-ой военной базы в честь празднования Дня Победы.

На торжественно-траурной церемонии командир военной базы полковник Сергей Горячев вместе с офицерами управления и военнослужащими роты почетного караула минутой молчания почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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