09.05.2021 (08:58)

Военнослужащие Тихоокеанского флота во Владивостоке принимают участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы

Во Владивостоке продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них активное участие принимают военнослужащие Тихоокеанского флота.

В честь праздника жителей столицы Приморского края пригласил военно-патриотический парк «Патриот» Восточного военного округа на острове Русский. На территории мемориального комплекса «Ворошиловская батарея» гостей, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, встретил оркестр штаба ТОФ. Для посетителей работала выставка исторической и современной боевой техники, историческая реконструкция «Партизанская деревня». В специально приготовленных палатках демонстрировались художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Для юнармейцев была проведена экскурсия по батарее.

Сегодня в центре города, на Корабельной набережной Владивосток развернута выставка военной техники, стоящей на вооружении Береговых войск Тихоокеанского флота. На площадке размещены танки Т-80БВ, БМП-2, БМП-3, РСЗО «Град», БТР-82А и специальная колесная техника.

Во второй половине дня на Спортивной набережной города начнется праздничная концертная программа с участием творческих коллективов ТОФ. Для жителей и гостей города в рамках проведения федерального арт-проекта «Рио-Рита. Радость Победы!» выступит оркестр штаба Тихоокеанского флота. Свое мастерство зрителям во время показательных выступлений продемонстрируют и военнослужащие Приморского соединения морской пехоты.

В праздничный день Драматический театр ТОФ представит вниманию военнослужащих и членов их семей новый спектакль в одном действии «Рядовые», поставленный по сценарию Алексея Дударева.

В 22.00 по местному времени над Владивостоком прозвучит праздничный салют.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице