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09.05.2021 (09:15)

Военнослужащие Восточного военного округа возложили цветы к памятникам военачальникам Великой Отечественной войны в Хабаровске

Торжественные мероприятия, посвященные 76–й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, в Хабаровске  продолжились  возложением  цветов к памятникам Маршалу Советского Союза Родиону Яковлевичу Малиновскому и маршалу Советского Союза  Александру Михайловичу Василевскому.

В церемонии возложения  цветов к  памятнику  Маршалу Родиону Малиновскому  принял участие командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, руководящий состав военного округа.

На возложении к  памятнику маршалу Александру Василевскому присутствовали генералы и офицеры управления военного округа.

Помимо этого, в мероприятиях приняли участие  военнослужащие роты почетного караула.

Музыкальное сопровождение мероприятий осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа, под руководством начальника военно-оркестровой службы полковника Вадима Пахомова.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники
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