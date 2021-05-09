09.05.2021 (09:15)

Военнослужащие Восточного военного округа возложили цветы к памятникам военачальникам Великой Отечественной войны в Хабаровске

Торжественные мероприятия, посвященные 76–й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, в Хабаровске продолжились возложением цветов к памятникам Маршалу Советского Союза Родиону Яковлевичу Малиновскому и маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому.

В церемонии возложения цветов к памятнику Маршалу Родиону Малиновскому принял участие командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, руководящий состав военного округа.

На возложении к памятнику маршалу Александру Василевскому присутствовали генералы и офицеры управления военного округа.

Помимо этого, в мероприятиях приняли участие военнослужащие роты почетного караула.

Музыкальное сопровождение мероприятий осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа, под руководством начальника военно-оркестровой службы полковника Вадима Пахомова.

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