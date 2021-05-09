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09.05.2021 (09:10)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили фронтовика с Днем Победы

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане поздравили 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рашида Каримова, который участвовал в Сталинградской битве и штурме Берлина, с Днем Победы.

В качестве подарка музыканты военного оркестра устроили персональный мини-концерт во дворе его дома, исполнив композиции времен Великой Отечественной войны «День Победы», марш «Прощание славянки», «Катюша».

Рашид Каримов родился в 1912 году, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Киева, Кирова, Львова и Кенигсберга, освобождении Польши и штурме Берлина. За время войны был дважды ранен. Награжден Орденом Славы и различными боевыми медалями. Каримов вернулся в родной кишлак 19 ноября 1945 года и после войны работал учителем.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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