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09.05.2021 (08:42)

Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке, в Акватории Амурского залива прошел массовый заплыв на дистанциях 100 и 500 метров, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано Спортивным комитетом Тихоокеанского флота, администрацией города Владивостока и Федерацией подводного спорта Приморского края.

Всего в заплыве, который проводится в Приморской столице шестой год подряд, приняли участие пятьдесят спортсменов, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота.

На дистанции 500 метров победу одержал военнослужащий ТОФ старший лейтенант Андрей Обедин.

По итогам соревнований призёры и участники были награждены медалями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт , Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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