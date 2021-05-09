09.05.2021 (08:42)
Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
Во Владивостоке, в Акватории Амурского залива прошел массовый заплыв на дистанциях 100 и 500 метров, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано Спортивным комитетом Тихоокеанского флота, администрацией города Владивостока и Федерацией подводного спорта Приморского края.
Всего в заплыве, который проводится в Приморской столице шестой год подряд, приняли участие пятьдесят спортсменов, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота.
На дистанции 500 метров победу одержал военнослужащий ТОФ старший лейтенант Андрей Обедин.
По итогам соревнований призёры и участники были награждены медалями.
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