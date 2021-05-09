09.05.2021 (08:22)

В Улан-Удэ состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Улан-Удэ состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Республике Бурятия на центральной площади города Улан-Удэ завершился военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в истории в параде Победы в Улан-Удэ приняли участие военнослужащие Вооружённых Сил Монголии. В составе парадного расчета военнослужащие Вооруженных сил Монголии наряду с военнослужащими ВВО прошли перед главной трибуной, отдав дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошло более тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», двухзвенные вездеходы «Алеут», а также восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85.

Также по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь».

В параде войск Улан-Удэнского гарнизона в столице Республики Бурятия приняли участие около 1,5 тысяч человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических учреждений и более 50 единиц военной техники.

Помимо этого, коллективы общественных организаций города совместно с военнослужащими объединения ВВО продемонстрировали жителям и гостям столицы театрализованные представления времен Великой Отечественной войны на специализированных платформах с декорациями, установленных на автомобилях марки КамАЗ.

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