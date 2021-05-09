09.05.2021 (07:08)

Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, завершился в Уссурийске

В Уссурийске прошел военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 1600 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО).

В составе гарнизона по центральной площади города торжественным маршем прошли пешие парадные расчеты от соединений и воинских частей общевойсковой армии, воспитанники Уссурийского Суворовского училища, воины отдельного соединения ВДВ, бригады МТО, представители штурмового авиационного полка «Нормандия-Неман», парадные расчеты военнослужащих женщин, юнармейцев и местного казачества.

Кроме этого, военнослужащие и военная техника мотострелкового соединение и военнослужащие полка РХБ защиты объединения, дислоцированные в г. Бикине и г. Лесозаводске, приняли участие в Параде Победы в г. Хабаровске.

Впервые в составе механизированной колонны по ул. Некрасова проехала военная техника, поступившая на вооружение в конце прошлого года, это многоцелевые бронетранспортеры БТР – 82А и танки Т – 80 БВ.

На площади были представлены пусковые установки «Искандер-М», «Бук-М1», системы «Мста – С», «Гиацинт – С», «Торнадо» и другая техника, стоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения. Всего в Параде Победы было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.

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