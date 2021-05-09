Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2021 (07:45)

В Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Фото Видео

В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, приняли участие в праздничных мероприятиях.

В частности на главной площади столицы Забайкальского края – городе Чита состоялся военный парад войск гарнизона. Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла и жителями города прошли парадные расчеты общевойсковой армии ВВО, артиллерийского, зенитно-ракетного соединений, соединения противовоздушной обороны, окружного учебного центра, а также подразделений боевого и материально-технического обеспечения.

Помимо этого в составе механизированной колонны перед зрителями проехали экипажи боевой и специальной техники состоящей на вооружении воинских частей ВВО. В частности были представлены пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит», новейшие бронемашины «Тигр-М» и «Тайфун» подразделения специального назначения. Возглавили механизированную колонну техники легендарный танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка СУ-100  времен войны. Участие в параде также приняли представители Росгвардии, Министерства Внутренних дел, МЧС и Пограничной службы.

Особое внимание жителей и гостей города было уделено авиационной части парада. Авиационные группы истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили демонстрационные полеты над центральной частью города сразу после окончания механизированной части парада.

Всего в военном параде в Чите приняло участие более 1900 человек, в том числе от Восточного военного округа более 1450 военнослужащих.
Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Параде Победы на площади Белогорска Амурской приняло участие около 1300 военнослужащих и 40 единиц боевой техники
На Сахалине состоялся парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военные связисты и курсанты НВВКУ провели мини-концерт для ветеранов ВОВ в Новосибирске
Персональную экскурсию для фронтовика-участника операции «Багратион» провели военные связисты ЦВО в Екатеринбурге накануне Дня Победы

Метки:
Восточный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false