09.05.2021 (07:45)

В Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, приняли участие в праздничных мероприятиях.

В частности на главной площади столицы Забайкальского края – городе Чита состоялся военный парад войск гарнизона. Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла и жителями города прошли парадные расчеты общевойсковой армии ВВО, артиллерийского, зенитно-ракетного соединений, соединения противовоздушной обороны, окружного учебного центра, а также подразделений боевого и материально-технического обеспечения.

Помимо этого в составе механизированной колонны перед зрителями проехали экипажи боевой и специальной техники состоящей на вооружении воинских частей ВВО. В частности были представлены пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит», новейшие бронемашины «Тигр-М» и «Тайфун» подразделения специального назначения. Возглавили механизированную колонну техники легендарный танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка СУ-100 времен войны. Участие в параде также приняли представители Росгвардии, Министерства Внутренних дел, МЧС и Пограничной службы.

Особое внимание жителей и гостей города было уделено авиационной части парада. Авиационные группы истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили демонстрационные полеты над центральной частью города сразу после окончания механизированной части парада.

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Всего в военном параде в Чите приняло участие более 1900 человек, в том числе от Восточного военного округа более 1450 военнослужащих.