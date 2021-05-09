09.05.2021 (07:30)

В Параде Победы на площади Белогорска Амурской приняло участие около 1300 военнослужащих и 40 единиц боевой техники



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Параде Победы на площади Белогорска Амурской приняло участие около 1300 военнослужащих и 40 единиц боевой техники

В День Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральной площади Белогорска Амурской области состоялся парад с участием около 1300 человек и прохождением механизированной колонны в составе, которой 38 единиц современной боевой техники и техники периода Великой Отечественной Войны.

Впервые в составе механизированной колонны прошли восстановленные в этом году военнослужащими Амурского общевойскового объединения ВВО легендарные гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и танк Т-34-85.

Кроме этого, в составе современной части колонны проследовали бронемашины «Тайфун-К», современные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», комплексы противовоздушной обороны «Оса» и «Бук», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт», а также другие образцы техники.

В течении всего дня в различных районах города будут проходить экспозиции моментов боевых действий под Москвой, освобождении Сталинграда, фронтовых сражений, партизанского движения.

Белогорск является самым маленьким городом в России из тех, где проводятся парады Победы с участием механизированной колонны техники. Это обусловлено нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

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