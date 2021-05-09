09.05.2021 (07:01)

На Сахалине состоялся парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Сахалине состоялся парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Южно-Сахалинске, на главной площади города, состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла точную копию знамени победы, водружённую на рейхстаг в мае 1945-го года, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времён Великой Отечественной войны.

Кроме того, в параде участвовали расчёты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, женщины военнослужащие, а также воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения «Юнармия» и представители других силовых ведомств.

По площади Победы Южно-Сахалинска прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», «Град». Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-400. По сложившейся традиции замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, под народным прозвищем «Катюша».

Кроме того при проведении праздничных мероприятий 11 единиц военной техники и вооружения было представлено для статического показа на площади Ленина.

Всего в главном военном параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне участвовало около 1000 человек и 38 единиц боевой

и специальной техники.

Парад принимал исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский.

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