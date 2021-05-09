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09.05.2021 (06:25)

Военные связисты и курсанты НВВКУ провели мини-концерт для ветеранов ВОВ в Новосибирске

Фото Видео

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, и курсанты НВВКУ приняли участие в социальной акции «Почта Победы», проводимой в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и провели мини-концерт под окнами ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

В рамках акции военнослужащие написали письма со словами поздравлений, добрых пожеланий и благодарности ветеранам, а дети военнослужащих подготовили для них трогательные рисунки и поздравительные открытки.

Письма до адресатов были доставлены военнослужащими фельдъегерско-почтовой службы объединения, одетыми в форму времен Великой Отечественной войны. Кроме этого, во время вручения писем курсанты НВВКУ устроили под их окнами небольшую концертную программу с фронтовыми песнями тех времен.
Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ) , Военное образование
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