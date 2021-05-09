09.05.2021 (06:10)

Персональную экскурсию для фронтовика-участника операции «Багратион» провели военные связисты ЦВО в Екатеринбурге накануне Дня Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Персональную экскурсию для фронтовика-участника операции «Багратион» провели военные связисты ЦВО в Екатеринбурге накануне Дня Победы

Военнослужащие подразделений связи Центрального военного округа провели персональную экскурсию для фронтовика Дмитрия Николаевича Суворова по экспозиции военной техники, развернутой накануне Дня Победы на Площади Советской армии в центре уральской столицы. Экскурсию для фронтовика провел начальник войск связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

Дмитрию Николаевичу продемонстрировали выставку современных и исторических средств связи армейского назначения: современные аппаратные связи П230Т, аэромобильный пункт управления командующего войсками военного округа, а также радиостанции времен Великой Отечественной войны.

Для ветерана было устроено чаепитие, в ходе которого он побеседовал с военнослужащими ЦВО, а также гостями выставки, рассказав фронтовое стихотворение, посвященное матерям, не дождавшимся своих сыновей с фронта. В завершение встречи начальник войск связи ЦВО вручил фронтовику памятную медаль, посвященную столетнему юбилею войск связи и письма, написанные военными связистами ЦВО ветерану в рамках акции «Письмо Победы».

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Дмитрий Николаевич Суворов принимал участие в операции «Багратион» и взятии Кёнигсберга. Воевал в составе танкового корпуса в должности разведчика-мотоциклиста-радиста. Войну закончил под Кёнигсбергом и был направлен 9 мая 1945 г. в военное училище. Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»