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09.05.2021 (06:10)

Персональную экскурсию для фронтовика-участника операции «Багратион» провели военные связисты ЦВО в Екатеринбурге накануне Дня Победы

Фото Видео

Военнослужащие подразделений связи Центрального военного округа провели персональную экскурсию для фронтовика Дмитрия Николаевича Суворова по экспозиции военной техники, развернутой накануне Дня Победы на Площади Советской армии в центре уральской столицы. Экскурсию для фронтовика провел начальник войск связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

Дмитрию Николаевичу продемонстрировали выставку современных и исторических средств связи армейского назначения: современные аппаратные связи П230Т, аэромобильный пункт управления командующего войсками военного округа, а также радиостанции времен Великой Отечественной войны.

Для ветерана было устроено чаепитие, в ходе которого он побеседовал с военнослужащими ЦВО, а также гостями выставки, рассказав фронтовое стихотворение, посвященное матерям, не дождавшимся своих сыновей с фронта. В завершение встречи начальник войск связи ЦВО вручил фронтовику памятную медаль, посвященную столетнему юбилею войск связи и письма, написанные военными связистами ЦВО ветерану в рамках акции «Письмо Победы».

Справочно:

 Дмитрий Николаевич Суворов принимал участие в операции «Багратион» и взятии Кёнигсберга. Воевал в составе танкового корпуса в должности разведчика-мотоциклиста-радиста. Войну закончил под Кёнигсбергом и был направлен 9 мая 1945 г. в военное училище. Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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