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09.05.2021 (05:50)

Под Самарой спецназ ЦВО поздравил участников Великой Отечественной войны с Днем Победы

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В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Мини-концерты были организованы для 97-летнего Лобачёва Сергея Савельевича, 95-летней Бондаревой Олимпиады Алексеевны, 90-летнего Чертовских Ивана Петровича, 93-летней Ведениной Анны Лукьяновны и семьи фронтовиков Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризы Мерсияфовны.

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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