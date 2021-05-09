09.05.2021 (05:30)

Командующий войсками ЦВО принял участие в возложении цветов к военному мемориалу в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в возложении цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга в День Победы.

В памятной церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители правительства области, депутатского корпуса, администрации Екатеринбурга, духовенства, а также правоохранительных структур.

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