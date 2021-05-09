09.05.2021 (05:15)

В Хабаровске состоялся главный парад в ВВО, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Хабаровске состоялся главный парад в ВВО, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 76-й годовщине Победы, который состоялся в Хабаровске, приняли участие более 3600 человек, в том числе от Восточного военного округа около 2700 военнослужащих.

Доложил о готовности к параду войск Хабаровского гарнизона командующему войсками Восточного военного округа Герою России генерал-полковнику Геннадию Жидко заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По главной площади краевой столицы торжественным маршем прошли рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, знаменные группы, рота почетного караула, парадные расчеты управления штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, Федеральной службы охраны России, Хабаровского пограничного института ФСБ России, Дальневосточного ВОКУ, сводные батальоны национальной гвардии России, Дальневосточного юридического института МВД России, сводный военный оркестр Хабаровского гарнизона, кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова города Хабаровска, школы МЧС №3 города Хабаровска, Амурского спасательного центра МЧС, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В составе исторической колонны военной техники зрители увидели танки Т-34, ИС-3, самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Современную часть колонны представили танки Т-80БВМ, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2М, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «МСТА-С», «Гиацинт», «Малка», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 122-мм гаубица Д-30, 152-мм гаубица 2А65, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер-М», тяжелая огнеметная система «Солнцепек», ЗРК «Тор-М2У», «Бук-М1», ЗРС «С-400», ЗРПК «Панцирь-С», бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», «Тигр-М», «Линза».

Впервые в этом году на военном параде в составе механизированной колонны была представлена военная техника в арктической расцветке. Это новые танки Т-80БВМ, болотоходы «Алеут» и еще несколько образцов техники. Всего в параде было задействовано 160 единиц техники.

В завершении мероприятия над площадью Ленина состоялся пролет авиагруппы в состав, которой вошли вертолеты армейской авиации ВВО.

Зрители увидели, как над площадью краевого центра выполнили демонстрационный полет, самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8амтш, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

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