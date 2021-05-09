09.05.2021 (05:00)

Во Владивостоке прошел военный парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В гарнизонах, соединениях и частях Тихоокеанского флота проходят торжества в честь 76-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Первым по традиции этот праздник встретили воины-тихоокеанцы группировки Войск и сил на Северо-востоке России, где прошло торжественное шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона.

9 мая во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 с торжественного подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота, а также подъёма Государственных флагов и флагов расцвечивания на боевых кораблях и судах обеспечения.

В 10.00 в центре Владивостока, на улице Светланской, состоялся военный парад, в честь Дня Победы, который приветственным словом предварил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации прозвучал артиллерийский салют, который производился из салютных орудий на Корабельной набережной.

Затем состоялось прохождение торжественным маршем войск Владивостокского территориального гарнизона. В параде Победы приняли участие более 1600 человек, включая батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота. По центральной улице Владивостока торжественно прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, МЧС, МВД, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

За пешими расчетами проследовала механизированная колонна, которую возглавил легендарный танк Т-34. В составе парадной колонны были представлены современные бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Также зрители увидели комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», специальные автомашины - всего 60 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота. Впервые на параде своим ходом перед зрительскими трибунами прошли танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3, которые недавно приняты на вооружение морской пехоты ТОФ.

Праздничные гуляния в городе будут продолжаться в течении всего дня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице

К списку новостей

В 22.00 по местному времени торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы завершатся праздничным салютом в центре Владивостока.