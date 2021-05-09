Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2021 (04:42)

На Камчатке в честь Дня Победы состоялось торжественное прохождение войск Петропавловск-Камчатского гарнизона

На центральной площади в Петропавловске-Камчатском в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся торжественный марш войск. В торжественных мероприятиях приняли участие более одной тысячи военнослужащих. В столице региона шествию аккомпанировал сводный оркестр войск Петропавловск-Камчатского гарнизона.

Парадные расчеты военных Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота дополнили подразделения силовых ведомств региона, в которых предусмотрена военная служба, а также юнармейцы.

Сегодня на площади столицы региона организована выставка современного вооружения и техники. Это новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы ПВО С-400 и «Панцирь», станции спутниковой связи на базе БТР-80, несколько образцов артиллерийских систем, новейшие БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», а также танки Т-80БВ.  В экспозиции представлено стрелковое оружие и экипировка морской пехоты.

Для гостей и жителей города на центральной площади развернуты полевые кухни.

В 22:00 по местному времени в Петропавловске-Камчатском прозвучат 30 залпов праздничного салюта.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Ростове-на-Дону состоится военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
В День Победы в 10 городах на юге России артиллеристы ЮВО проведут праздничный салют
Военнослужащие ДВОКУ отдали воинские почести воинам - Амурцам погибшим в годы войны
Военнослужащие Восточного военного округа в Белогорске возложили живые цветы, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false