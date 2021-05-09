09.05.2021 (04:42)

На Камчатке в честь Дня Победы состоялось торжественное прохождение войск Петропавловск-Камчатского гарнизона

На центральной площади в Петропавловске-Камчатском в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся торжественный марш войск. В торжественных мероприятиях приняли участие более одной тысячи военнослужащих. В столице региона шествию аккомпанировал сводный оркестр войск Петропавловск-Камчатского гарнизона.

Парадные расчеты военных Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота дополнили подразделения силовых ведомств региона, в которых предусмотрена военная служба, а также юнармейцы.

Сегодня на площади столицы региона организована выставка современного вооружения и техники. Это новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы ПВО С-400 и «Панцирь», станции спутниковой связи на базе БТР-80, несколько образцов артиллерийских систем, новейшие БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», а также танки Т-80БВ. В экспозиции представлено стрелковое оружие и экипировка морской пехоты.

Для гостей и жителей города на центральной площади развернуты полевые кухни.

В 22:00 по местному времени в Петропавловске-Камчатском прозвучат 30 залпов праздничного салюта.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице