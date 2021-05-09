Военнослужащие ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны на Северном Кавказе и Закавказье с 76-й годовщиной Дня Победы

09.05.2021 (04:21)

Военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье в честь 76-й годовщины Дня Победы торжественно поздравили более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие ЮВО поздравили ветеранов в республиках Северная Осетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Южная Осетия, Чечня и Ингушетия. Каждого ветерана военнослужащие поздравили лично, придя к ним домой.

Для ветеранов организовали онлайн-поздравления по видеосвязи и мини-парады с исполнением песен военных лет, а также вручили памятные подарки и цветы.

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Также для ветеранов и жителей республики была осуществлена трансляция музыкальных произведений военных лет с использованием спецтехники, походного автомобильного клуба (ПАК 07) и радийного оборудования. На улицах городов звучали песни «Священная война», «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «Темная ночь», «Соловьи», «Ты ждешь, Лизавета», «В землянке», «Заветный камень» и «Случайный вальс».