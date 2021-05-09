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09.05.2021 (04:21)

Военнослужащие ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны на Северном Кавказе и Закавказье с 76-й годовщиной Дня Победы

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