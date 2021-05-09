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09.05.2021 (04:09)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Казиханова Ильяса Батырхановича, организовав во дворе его дома мини-парад.

В годы Великой Отечественной войны Ильяс Батырханович принимал участие в боях на Кавказе и Кубани в составе III-го Украинского фронта, также боролся с фашистскими захватчиками в Украине, Болгарии, Югославии, Венгрии и Чехословакии. Принимал участие в войне против императорских сил Японии. Окончил военную академию. Воинское звание – полковник. После войны работал в Министерстве культуры и Министерстве сельского хозяйства республики Дагестан.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и множеством юбилейных медалей. В декабре Ильясу Батырхановичу исполнилнится 98 лет и даже в таком почётном возрасте ветеран войны ведёт активный образ жизни.

Командование и военнослужащие КФл поздравили Ильяса Батырхановича с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Пожелали ему флотского здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой, вручили памятные подарки, продуктовый набор, открытки с пожеланиями и поздравлениями.

Для ветерана были исполнены песни военных лет, а затем военнослужащие оркестра КФл прошли торжественным маршем.
Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Ветераны
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