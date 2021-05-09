09.05.2021 (03:44)

В День Победы в 10 городах на юге России артиллеристы ЮВО проведут праздничный салют

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО) проведут в десяти городах на юге России праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, 9 мая в 22:00 произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 сек., разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м.

Для производства артиллерийских залпов в военных гарнизонах задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применят более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.

На юге России праздничные салюты состоятся в городах-героях Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске и Симферополе.

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