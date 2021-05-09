09.05.2021 (03:32)

Военнослужащие ДВОКУ отдали воинские почести воинам - Амурцам погибшим в годы войны

В городе Благовещенске Амурской области состоялось торжественное возложение венков и живых цветов военнослужащими Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), к памятнику погибшим воинам – Амурцам и труженикам тыла 1941-1945 гг., погибших в годы Великой Отечественной войны.

После доклада командира роты почетного караула исполняющему обязанности начальника ДВОКУ полковнику Сергею Галушка, состоялось открытие торжественного митинга. С поздравительными словами выступили представители администрации Амурской области. Гостями мероприятия стали все руководители служб и ведомств, силовых структур Амурской области, юнармейцы города Благовещенска.

Под звуки выстрелов торжественного салюта роты почетного караула, участники и гости мероприятия почли павших воинов минутой молчания и возложили живые цветы к подножию памятника.

Вместе с курсантами и офицерами ДВОКУ в торжественном мероприятии приняли участие курсанты – иностранцы. Все они ежегодно принимают участие во всех мероприятиях празднования Великой Победы.

По окончании возложения более 100 учащихся лицея города Благовещенска исполнили на площади города «Вальс победы».

Закончилось мероприятие исполнением песни «День победы», которую спели около 500 участников и гостей церемонии.

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