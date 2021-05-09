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09.05.2021 (02:39)

В Забайкальском крае военнослужащие и представители «Росжилкомплекса» поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем Победы на дому

В Забайкальском крае военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) совместно с представителями Читинского территориального отдела Федерального государственного автономного учреждения «Росжилкомплекс» Министерства Обороны РФ, накануне Дня Победы торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны на дому.

В поздравлении приняли участие генерал-майор запаса Борис Егорович Песняк, военнослужащие штаба Восточного военного округа, а также руководитель территориального отдела «Росжилкомплекса» Наталья Александровна Трунова.

Вместе они посетили и поздравили трех ветеранов войны: 99-летнего Аганина Владимира Александровича, 95-летнего Богодухова Николая Леонтьевича и 94-летнего Емельянова Владимира Николаевича.

В каждом доме в адрес ветеранов прозвучали торжественные поздравления, пожелания и слова благодарности за Великую Победу.

Помимо этого, ветеранам были вручены памятные подарки и цветы от участников поздравления.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Ветераны
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