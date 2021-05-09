09.05.2021 (03:12)

Военнослужащие Восточного военного округа в Белогорске возложили живые цветы, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) возложили гирлянды и живые цветы к подножию памятников воинам, павших за защиту Отечества в годы войны.

Открыл церемонию командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик. Участники церемонии минутой молчания и траурным салютом почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны, всех, кто отдал жизнь за спасение родной земли от фашистских захватчиков.

По окончании мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем.

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