09.05.2021 (02:45)

Акцию «Знамя Победы» провели военнослужащие ДВОКУ в Благовещенске

Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – Знамени Победы, подняли на флагштоке в городе Благовещенске, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По команде исполняющего обязанности начальника ДВОКУ полковника Сергея Галушка, под звуки песни «День Победы», в исполнении оркестра ДВОКУ, Знамя Победы было поднято на флагштоке курсантами высшего учебного заведения.

Затем, состоялось награждение членов Амурского поискового отряда, благодаря которым были собраны и систематизированы данные о 20000 человек, погибших и пропавших без вести на полях сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Знамя Победы будет находиться на флагштоке в столице Приамурья до десятого мая.

Справочно:

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был установлен 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага в городе Берлине, красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Он является знаменем Победы.

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