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09.05.2021 (02:15)

Торжественные мероприятия на Востоке России начались с возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске

Торжественные мероприятия на Востоке России начались с возложения  цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам»  в Хабаровске.

В ходе мероприятия руководящий состав  Восточного военного округа принял участие в церемонии возложения  цветов к  памятнику «Героям  Дальневосточникам, участникам воин на КВЖД - 1929 году, у озера Хасан – 1938 году, на реке Халхин-Гол – 1939 г., в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской, Курильской операций в 1945 году »  в Хабаровске. Мероприятие,  посвящено 76 –й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в церемонии приняли участие  военнослужащие роты почетного караула.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.
Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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