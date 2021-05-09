09.05.2021 (02:15)

Торжественные мероприятия на Востоке России начались с возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске

Торжественные мероприятия на Востоке России начались с возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске.

В ходе мероприятия руководящий состав Восточного военного округа принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам, участникам воин на КВЖД - 1929 году, у озера Хасан – 1938 году, на реке Халхин-Гол – 1939 г., в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской, Курильской операций в 1945 году » в Хабаровске. Мероприятие, посвящено 76 –й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в церемонии приняли участие военнослужащие роты почетного караула.

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Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.