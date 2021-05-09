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09.05.2021 (01:45)

Военнослужащие Главного управления военной полиции поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Накануне праздника Великой Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками офицеры Главного управления военной полиции и Управления коменданта охраны поздравили с Днём Победы полковника в отставке Никитенкова Александра Кузьмича.

Прославленного ветерана поздравили с Днём Победы от лица начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко и вручили памятные подарки. Артисты Центрального Дома Российской Армии посвятили ветерану свои творческие поздравления.

Более 30 лет Александр Кузьмич прослужил в военной комендатуре города Москвы, после увольнения из Вооруженных Сил Советского Союза продолжил трудится в Управлении коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ) , Военная полиция , Центральный дом Российской Армии
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