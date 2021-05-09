09.05.2021 (03:20)

Камышинские десантники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Великой Победы

Накануне Дня Победы, десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения поздравили ветеранов г. Камышина с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Импровизированные «Фронтовые бригады», в состав которых вошли офицеры-десантники, юнармейцы, волонтёры, воспитанники детского дома, музыканты, руководители города посетили ветеранов войны и вручили им цветы и памятные подарки.

Десантники поздравили моряка-тихоокеанца мичмана Ивана Андреевича Рыбушкина и участника Сталинградской битвы Павла Андреевича Андреева. «Ваши личные мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. Сердечное спасибо вам за вашу отвагу, за веру в наше Отечество! Желаю вам, уважаемые ветераны, на долгие годы оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. С Днем Великой Победы!» - обратился к ветеранам командир Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Андрей Кондрашкин во время их поздравления.

В праздничные дни, воины-десантники всех, без исключения соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск, по всей стране, проводят поздравления ветеранов, в ходе которых военнослужащие ВДВ поздравляют ветеранов с Днем Великой Победы, проводят для них импровизированные военные мини-парады и концерты, дарят цветы и подарки.

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