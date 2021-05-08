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08.05.2021 (21:30)

За 1 день более 7,1 тысяч жителей и гостей Тулы посетили военно-патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На перроне железнодорожного вокзала города-героя Тула за первый день Всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» воинский эшелон посетили более 7,1 тысяч жителей и гостей города. В торжественном открытии акции принял участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Гости акции посетили 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и осмотрели 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех пришедших на специальную акцию выступили солисты Центрального дома Российской армии на передвижной платформе-сцене, а военные повара угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

На данный момент личный состав воинского эшелона готовится к проведению 11 этапа акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в День Победы в городе-герое Тула.

Справочно:

 Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Российской Армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Агитпоезд «Армия Победы» , Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
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