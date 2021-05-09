09.05.2021 (00:10)

Тематический поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл в город-герой Тулу

В рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации, тематический поезд прибыл в оружейную столицу России - город-герой Тулу.

На перроне вокзала поезд встречали начальник Тульского гарнизона - командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Евгений Тонких и заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров, который поприветствовал агитпоезд и подчеркнул, что прибытие эшелона в город-герой Тулу накануне священного для каждого жителя нашей страны праздника очень символично, так как День Победы был и остается символом несокрушимости духа и единства нашего народа, а для жителей Тульской области память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях священна. Значимость произошедшего не уменьшается спустя годы.

Выступая перед присутствующими начальник гарнизона гвардии полковник Евгений Тонких отметил: «Наш долг – помнить свою историю и защищать её от тех, кто пытается исказить правду. И самый верный способ сохранить память – воспитать молодое поколение в традициях патриотизма. Акция «Мы – армия страны, мы – армия народа» – серьезный вклад в эту работу».

По окончании торжественной части, почетные гости возложили цветы к монументу погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, установленном на железнодорожном вокзале г. Тулы и ознакомились с экспозицией тематического поезда, в состав которого входит 17 тематических вагонов.

Размещенные в вагонах экспозиции посвящены военной истории России, достижениям современной армии, а также работе военных медиков в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекцией.

На открытых платформах желающие смогли увидеть образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также, на перроне железнодорожного вокзала была организована работа военно-полевой кухни, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск, историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет. В исполнении вокально-инструментального ансамбля Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Крылатая Гвардия» прозвучали музыкальные произведения времен Великой Отечественной войны, а также посвященные Российской армии и Воздушно-десантным войскам.

В рамках мероприятия, проходила акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор», где все желающие смогли посетить пункт отбора на военную службу по контракту развернутом на площади у железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, подлежащих замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту в военных округах, видах и родах войск, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

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