09.05.2021 (03:05)

Командующий гвардейской танковой армии ЗВО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Командующий гвардейской Краснознаменной танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил личный состав объединения и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«В честь 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравляю вас с праздником Днем Победы! Единение всей страны, любовь к Отчизне, массовый героизм бойцов и командиров на полях сражений, самоотверженность тружеников тыла стали главными слагаемыми Великой Победы. Великие жертвы, принесенные нашим народом во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, положенный на алтарь Отечества, - не прошли даром и увенчались полной Победой над врагом», - сказал генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий пожелал ветеранам здоровья и долголетия. «Дорогие ветераны, на вашу долю выпало величайшее испытание – выстоять и победить. Ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности солдатскому долгу вы сокрушили гитлеровскую военную машину. Низкий Вам поклон и долгих лет жизни!», - подчеркнул командующий танковой армии ЗВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице