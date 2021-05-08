08.05.2021 (20:44)

В Республике Беларусь военнослужащие ОРТУ ГЦ ПРН ВКС приняли участие в патриотической акции - велопробеге «Дорогами войны»

Военнослужащие отдельного радиотехнического узла Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил России, дислоцированного в Республике Беларусь, приняли участие в велопробеге «Дорогами войны».

Участниками патриотической акции также стали представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и учащихся Озереченской средней школы Республики Беларусь.

Одним из главных мест на маршруте велопробега «Дорогами войны» стало место боя партизанского отряда «Соколы» под командованием Героя Советского Союза К.П. Орловского с отрядом фашистов 17 февраля 1943 года.

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