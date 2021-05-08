08.05.2021 (20:32)

ГИКЦ имени Г.С. Титова стал победителем чемпионата 15 армии ВКС ОсН по мини-футболу

В рамках чемпионата, посвящённого Дню Победы, за звание чемпиона по мини-футболу сражались 2 команды объединения и команда управления 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Победителем спартакиады по мини-футболу стала команда Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, второе место заняла команда управления 15 армии ВКС ОсН и третье место - команды отдельного радиотехнического узла Главного центра предупреждения о ракетном нападении из подмосковного г.Серпухова.

Кубком и памятными призами команды наградил заместитель командующего 15 армией ВКС ОсН генерал-майор Андрей Калюта.

Поболеть за любимые команды пришло более 300 военнослужащих и членов семей.

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