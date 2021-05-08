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08.05.2021 (20:15)

Военнослужащие ОРТУ ГЦ ПРН приняли участие в организации церемонии вступления школьников г.Печоры в «Юнармию»

В преддверии Дня Победы в Печорском Парке Победы около Вечного огня более 40 учеников вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

 В организации торжественной церемонии приняли участие военнослужащие отдельного радиотехнического узла Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск ВКС. Поздравить юнармейцев пришли также представители общественных организаций, а также друзья и родители.

Перед строем своих товарищей юнармейцы дали клятву верности своему Отечеству и пообещали с честью нести высокое звание юнармейца. После принятии присяги, юнармейцам были вручены значки и книжки движения «Юнармия».

Завершилась торжественная церемония возложением цветов к памятнику воинов-освободителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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