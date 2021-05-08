08.05.2021 (20:00)

Военнослужащие ЮВО возложили цветы и венки к Мемориалу Славы и памятникам Великой Отечественной войны во Владикавказе

В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, в городе Воинской Славы – Владикавказе, состоялось традиционное возложение цветов и венков к Мемориалу Славы и памятникам Великой Отечественной войны.

В мероприятие приняли участие командование 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, представители администрации республики и города, ветераны, представители общественных организаций и юнармейцы.

Памятные мероприятия прошли у памятника Иссы Плиева, «Рубежа обороны Владикавказа», у монумента Славы на площади Победы, стеле «Владикавказ – город воинской славы».

9 мая во Владикавказе на площади Свободы пройдет традиционный Парад Победы. Всего в нем примут участие более 1,6 тыс. человек, в их числе от Министерства обороны Российской Федерации – более 1,1 тыс. военнослужащих, будет задействовано 48 единиц вооружения и военной техники, в том числе: ОТРК «Искандер-М», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы «МСТА-Б», КамАЗы-6550, ГАЗ-66 со 120-миллиметровым минометом 2Б11, бронетранспортеры БТР-82АМ с расчетом переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

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