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09.05.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 апреля 2021 г. № 255

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

9 мая в нашей стране отмечается всенародный праздник — День Победы!

Память о Великой Победе 1945 года навеки останется в истории человечества, ведь она досталась ценой невероятных усилий, мужества и беспримерной доблести советского народа и воинов Красной Армии.

В этот день мы преклоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов, разгромивших фашизм, сохранивших для нас мир и свободу, отдаем дань уважения ветеранам, их стойкости и несгибаемой силе духа.

Сегодня личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, верный боевым традициям фронтовиков, достойно выполняет свой воинский долг, надежно стоит на страже безопасности нашей Родины.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим праздником!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо Отечества!

В ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ:

9 мая 2021 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Приказ , Военные парады , Салют
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