08.05.2021 (19:45)

Выстрел Победы в Мурманске выполнит правнук капитана парохода «Революция»

9 мая в 12 часов городе-герое Мурманске будет выполнен выстрел Победы. Чести выстрелить из салютного орудия удостоен военнослужащий Северного флота ефрейтор Данила Татаринов - правнук капитана парохода «Революция» Александра Мочалова, героически погибшего со своим судном в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны.

Уроженец Архангельска Данила Татаринов проходит в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота военную службу по призыву. Выстрел Победы он посвящает памяти своего прадеда и других героических защитников Советского Заполярья, погибших в боях за Родину.

Пароход Северного морского пароходства «Революция» в годы Великой Отечественной войны обеспечивал подвоз боеприпасов на позиции и эвакуацию раненых бойцов Северного флота и Карельского фронта. Он участвовал в обеспечении Петсамо-Киркененсской наступательной операции и в обороне Заполярья. 3 декабря 1944 года у мурманского побережья судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и мгновенно затонуло. Весь экипаж во главе с капитаном погиб.

Подробности трагедии прояснил в своих публикациях известный мурманский краевед Владимир Сорокажердьев: «Пароход «Революция», приписанный к Архангельску, был небольшим и маломощным судном. Построенный в Норвегии в 1909 году, он, до 1918 года носил название «Актив», участвовал на Балтике в операциях во время Первой мировой войны. В Великую Отечественную войну пароходом командовал Александр Георгиевич Мочалов. Уроженец Вятской губернии, он окончил Архангельское торгово-мореходное училище, десять лет штурманом плавал на гидрографических судах, потом на знаменитом ледокольном пароходе «Георгий Седов», на пароходе «Роза Люксембург». Став капитаном, возглавлял экипажи местных пассажирских судов «Ястреб» и «Кулой». В 1943 году был награжден орденом Красной Звезды.

В прифронтовой полосе любили пароход «Революция». Защитники Заполярья с радостью встречали его на причалах поселков Титовка, Озерко, Эйна-Губа. Благодаря своей малой осадке пароход мог выгрузиться или укрыться в труднодоступных местах. На фронт он вез в основном боеприпасы, лесоматериалы, продукты, оттуда вывозил раненых. Его недаром называли чернорабочим войны. Не счесть бомбежек и налетов, которые испытали моряки за три года. И странное дело. Видимо, под счастливой звездой строилось судно, за все время не было ни одного попадания или серьезного повреждения. А задания ему приходилось выполнять серьезные. Так, в октябре 1944 года, сразу же после освобождения печенгской земли, «Революция» первой из транспортных судов вошла в залив Петсамовуоно. Ни минные поля, ни подводные лодки, ни авиация противника не помешали экипажу Мочалова выполнить приказ.

И вот – последний рейс. В начале декабря 1944-го из Кольского залива на Архангельск вышел небольшой конвой КБ-35 (Кольский залив - Белое море № 35) в составе пароходов «Революция» и «Кама». Охраняли их сторожевой корабль СКР-20 и тральщик Т-38. К ним должен был присоединиться еще тральщик, вышедший 2 декабря из Иоканги, но в назначенной точке рандеву не состоялось.

Дул сильный юго-западный ветер, в районе Лицких островов усилившийся до восьми баллов. Маломощная машина «Революции» едва справлялась с напором волны и штормового ветра. Скорость упала до 2,5 узлов, уменьшилась еще, потом судно уже не справлялось со стихией. Походный ордер нарушился. Корабли охранения дрейфовали, ожидая пароход. А его все дальше относило в море, где волна забористей, круче, где было намного светлее и опаснее, чем в затемненной полосе прибрежия. По воспоминаниям участников похода, хотя штормило, но светила луна, при хорошей видимости противник мог легко обнаружить конвой. Так и случилось.

В начале новых суток 3 декабря командир конвоя приказал «Каме» следовать в Иокангу. В районе дрейфа «Революции» остался тральщик Т-38 под командованием капитан-лейтенанта К.Л. Буркова. Это был известный в довоенную пору мурманский рыболовный траулер «Киров», прославившийся высокими уловами. Переоборудованный в 1941 году в боевой корабль, бывший траулер имел на вооружении два орудия, крупнокалиберные пулеметы, глубинные бомбы. К сожалению, у него не было противолодочной аппаратуры обнаружения, поэтому не смог вовремя упредить противника. Подкравшаяся немецкая подводная лодка U-1163 атаковала дрейфующий пароход парогазовой торпедой. Попадание торпеды в «Революцию» было точным, а взрыв настолько сильным, что вспышку видели даже на удаляющейся в сторону Иоканги «Каме». Пароход переломился и сразу же затонул. Никто из экипажа не спасся».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице