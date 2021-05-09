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09.05.2021 (01:15)

В Москве сегодня салютный дивизион ЗВО произведет салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут в течении 10 минут праздничный артиллерийский салют в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Точками праздничного салюта станут (Парк-Победы, Лужнецкая набережная- 2 точки, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г.Зеленоград, г. Троицк).

Из 72 салютных установок и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», размещенных на 16 точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которые будут размещены на Лужнецкой набережной.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады , Салют
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