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08.05.2021 (19:30)

Офицеры Академии Генштаба вручили персональные поздравления и подарки ветеранам войны

Офицеры и генералы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вручили персональные поздравления и подарки ветеранам Великой Отечественной войны, которые служили и продолжают трудиться в главном военном вузе России.

Всего в академии Генерального штаба в послевоенный период трудилось 1830 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Их помнят многие поколения выпускников академии. Сегодня в вузе продолжают свой труд в деле подготовки высших военных кадров и военно-патриотического воспитания молодых офицеров и подрастающего поколения 17 человек. Это удивительные люди. Любящие свою Родину, честные, искренние, умеющие работать и ценить друзей. Несмотря на преклонный возраст ветераны участвуют в государственной и общественной жизни, профсоюзном движении.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Генеральный штаб , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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