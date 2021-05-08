08.05.2021 (19:15)

На параде Победы в Воронеже жители впервые увидят зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» ЗВО

В Воронеже на военном параде 76-летия Победы в Великой Отечественной войне жители и гости города впервые увидят зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» Западного военного округа.

Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона ЗВО, входящие в систему противовоздушной обороны Центрального промышленного района Российской Федерации и города Москвы, представят на параде Победы гостям и жителям две единицы самой современной модификации зенитно-ракетного комплекса.

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Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона ЗВО завершили подготовительные работы систем ПВО С-300 «Фаворит» перед участием в параде Победы в Воронеже. На заключительном этапе расчёты ЗРС выполнили последние необходимые косметические корректировки: зачистили внешние элементы кузовов, провели грунтовку окрашиваемых поверхностей и агрегатов и нанесли символику 76-летия Победы на специальную краску защитного цвета. В среднем на подготовку одной пусковой установки ушло около 9 часов. Расчёты зенитно-ракетного дивизиона ЗВО регулярно находятся на боевом дежурстве в Воронежской области. Основной задачей расчётов С-300 «Фаворит» является защита от нападения с воздуха важных государственных объектов и промышленных предприятий.