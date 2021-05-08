08.05.2021 (18:45)

В городе Североморске состоялась акция «День спорта», посвященная Дню Победы

В городе Североморске на Ледовой арене Северного флота состоялось акция для любителей активного образа жизни под названием «День спорта», посвященная 76-ой годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Перед участниками мероприятия на льду выступили учащиеся североморской детско-юношеской спортивной школы №3. Тренеры Центрального спортивного клуба армии провели для детей мастер-классы по фигурному катанию.

Во время свободного катания, с ребятами на льду были проведены различные игры и конкурсы. Участники спортивного праздника хором спели песни военных лет. Всем ребятишками были вручены воздушные шары с символикой Дня Победы.

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