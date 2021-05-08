08.05.2021 (18:30)

Начальник Военно-медицинской академии возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии возложения принял участие начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов вместе с членами Военного Совета Военно-Морского Флота и руководители военных вузов Санкт-Петербурга также возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина».

На возложении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства Петербурга, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула и оркестра.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице