08.05.2021 (18:30)
Начальник Военно-медицинской академии возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище
Сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В церемонии возложения принял участие начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов вместе с членами Военного Совета Военно-Морского Флота и руководители военных вузов Санкт-Петербурга также возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина».
На возложении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства Петербурга, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.
Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула и оркестра.