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08.05.2021 (18:30)

Начальник Военно-медицинской академии возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии возложения принял участие начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов вместе с членами Военного Совета Военно-Морского Флота и руководители военных вузов Санкт-Петербурга также возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина».

На возложении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов,  члены правительства Петербурга, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула и оркестра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Великая Отечественная война (ВОВ) , Военно-оркестровая служба ВС РФ
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