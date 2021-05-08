08.05.2021 (18:15)

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

На территории музея под открытым небом «Поле Победы» состоялась масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная «Пражской наступательной операции 1945 г.» – последней операции Красной Армии в Великой Отечественной войне.

В военно-исторической реконструкции приняли участие около 70 представителей военно-исторических клубов, свыше 100 военнослужащих Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. В ходе реконструкции было задействовано свыше 40 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны.

Военно-историческая реконструкция прошла на территории музея под открытым небом «Поле Победы» с целью сохранения и развития исторической памяти о подвигах наших предков в период Великой Отечественной войны у подрастающего поколения.

Стратегическая наступательная операция 1-го (Маршал Советского Союза И.С.Конев), 4-го (генерал армии А.И.Еременко) и 2-го (Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) Украинских фронтов в Великой Отечественной войне, проведенная 6 - 11 мая с целью окружить и разгромить немецкую группировку на территории Чехословакии, оказать помощь восставшему населению, освободить Прагу.

Помимо советских войск в Пражской операции участвовали 2А Войска Польского, румынского 1А, 4А и 1-й Чехословацкий армейский корпус. Всего к операции привлекалось свыше млн. человек, около 30,5 тыс. оружия и минометов, около 2 тыс. танков и САУ. Противостоящая группировка противника включала войска группировки армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф.Шернер) и часть сил группировки армий «Австрия» (генерал-полковник Л.Рендулич) – всего свыше 900 тыс. человек, 9,7 тыс. орудий и минометов, 1,9 тыс. танков.

В результате Пражской операции почти вся вражеская группировка в Чехословакии оказалась окруженной. Около 860 тыс. солдат и офицеров противника было взято в плен.

Пражская операция – последняя операция Советских Вооруженных Сил в войне против фашистской Германии. Красная Армия принесла освобождение чехословацкому народу. Подготовка операции характерна сложной перегруппировкой войск (из-под Берлина в район Дрездена на 100 – 200 км).

Для гостей на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации выступали артисты Центрального академического театра Российской Армии. Также с сольным программой выступил Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова.

9 мая в парке "Патриот" на экранах Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил будет осуществлена прямая трансляция Парада Победы, а с 18.30 до 22.00 в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. состоится большой праздничный концерт, где для всех гостей музейного комплекса с песнями военных лет выступят группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «SOPRANO Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, а также народный артист России Сергей Безруков.

Завершит мероприятие праздничный салют в честь Дня Победы.

Музейный комплекс «Дорога Памяти» будет работать для всех желающих с 9.00 до 00:00.

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При входе на территорию комплекса развёрнута специальная выставка военной техники.