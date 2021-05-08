08.05.2021 (19:00)

Главнокомандующий ВМФ России возложил венки и цветы к мемориалу «Малая Пискарёвка» в г. Ломоносове.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов в преддверии празднования Дня Победы, возложил венки и цветы к Мемориалу «Малая Пискарёвка» в г. Ломонсове, где захоронены более 5000 солдат, офицеров и жителей города Ораниенбаум. В церемонии возложения венков и цветов приняли участие учащиеся Военного института дополнительного профессионального образования и Военно-Морского Института Военного учебно-научного центра ВМФ, делегация Главного командования ВМФ.

«Здесь каждая пядь земли пропитана пролитой кровью наших солдат и офицеров, мирных жителей. Они противостояли захватчикам, проявляя лучшие примеры мужества и героизма. Мы помним об этом подвиге всегда, а сегодня, накануне Дня Победы отдаем почести тем, кто погиб, защищая нашу святую балтийскую землю от немецко-фашистских захватчиков», сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии возложения венков к мемориалу «Малая Пискарёвка» в г. Ломоносове.

История ломоносовского мемориала «Малая Пискарёвка», расположенного на нечётной стороне Краснофлотского шоссе, началась в 1941 году. Тогда на ораниенбаумском кладбище Красная Слобода была образована братская могила советских воинов, защищавших Ораниенбаумский плацдарм. Известных было захоронено 477 человек из 3-го, 163-го, 320-го стрелковых полков и 2-го батальона Краснознаменного Балтийского Флота. Впоследствие братская могила пополнялась за счёт послевоенных перезахоронений.

Официально мемориал «Малая Пискаревка» был открыт 7 июля 1973 года. Тогда на северной стороне кладбища установили памятник — камень на небольшом постаменте, огражденный цепями по периметру.

В 1989–1990 годах мемориал был благоустроен — оформлены 3 братские могилы, в покоятся останки более 5000 советских солдат, офицеров и жителей города Ораниенбаума, погибших в боях по защите Ораниенбаумского плацдарма или умерших от ран, болезней и голода во время Великой отечественной войны.

Само название «Малая Пискарёвка» отсылает посетителей к образу Пискарёвского мемориального кладбища, скорбно-величественные сооружения которого увековечивают подвиг ленинградцев, выстоявших в суровые дни блокады города несмотря ни на что.

Сегодня же, в первой половине дня, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вместе с членами Военного Совета Военно-Морского Флота, руководителями органов управления Главного командования ВМФ возложил венки и цветы к Монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга. Торжественно-траурная церемония состоялась сегодня, 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии, также, приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства Петербурга, представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживают 78,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 4,7 тысячи инвалидов и участников войны, 63,4 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тысячи тружеников тыла, а также 6,8 тысячи малолетних узников фашистских концлагерей.

«В эти дня проходят церемонии возложения венков и цветов к мемориалам во всех пунктах дислокации флотов и Каспийской флотилии. Военные моряки свято чтут традиции тех, кто самоотверженно сражался с фашистами в море, в воздухе, на суше и в тылу. Наш долг помнить подвиг поколения, которое ценой не жалея свой жизни, проявляя мужество и героизм одержали Великую Победу над захватчиками. В сердце и душе каждого военного моряка, - от матроса до адмирала историческая память, чувство восхищения и благодарности героям», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии возложения венков и цветов, которая состоялась на Пискарёвском кладбище.

«В памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге участвуют и члены Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, и курсанты военно-морских учебных заведений, а также военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ, Объединенного учебного центра ВМФ», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице