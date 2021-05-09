09.05.2021 (02:00)

Разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ поздравили ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск с Днем Победы

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., разведчики-десантники отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ навестили в г. Кубинке Московской области ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск ЖУКОВА Владимира Кирилловича (95 лет) и поздравили с 76-й годовщиной Великой Победы.

Владимир Кириллович ЖУКОВ родился 24 декабря 1925 г., в Ростовской области в семье партийного рабочего.

В феврале 1943 года поступил на шестимесячные курсы в 1-е Тюменское пехотное училище, но курсы не закончил, а через месяц уже был на фронте, где был распределен на 3-й Украинский фронт, в котором судьба связала его с Воздушно-десантными войсками.

Всю службу до конца войны прослужил в 331-ом гвардейском парашютно-десантном полку, на должности командира телефонного отделения связи в звании гвардии младшего сержанта. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги».

Для него гвардейцы-десантники подготовили именные подарки, которые были ему вручены в квартире.

За праздничным столом ветеран рассказал десантникам о войне, о своей жизни и службе, а также поблагодарил их за внимание и заботу.

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В праздничные дни, воины-десантники всех, без исключения соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск, по всей стране, проводят поздравления ветеранов, в ходе которых военнослужащие ВДВ поздравляют ветеранов с Днем Великой Победы, проводят для них импровизированные военные мини-парады и концерты, дарят цветы и подарки.