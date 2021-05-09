09.05.2021 (01:00)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и личный состав Воздушно-десантных войск с 76-й годовщиной Великой Победы

9 мая текущего года командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и личный состав ВДВ с 76-й годовщиной Великой Победы.

В своем поздравлении командующий ВДВ обратился к ветеранам и всем категориям личного состава Воздушно-десантных войск.

«Уважаемые товарищи, боевые друзья! Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю Вас с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Для нас всех это самый главный и дорогой праздник. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священным - это наша память и гордость.

76 лет назад советские войска нанесли сокрушительное поражение нацистской Германии и положили конец самой масштабной и кровопролитной войне в истории человечества.

В суровые военные годы во всей полноте проявились лучшие качества нашего народа: стойкость, героизм и воинская доблесть.

Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасовали и отступили многие страны. Именно от советского солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие за миллионы жертв и разрушений на нашей земле.

Нас объединяют глубокие и пронзительные чувства благодарности к нашим отцам, дедам и прадедам. Мы всегда будем преклоняться перед их мужеством, духовной силой и патриотизмом. Именно они, не жалея себя на фронте и в тылу, день за днем, час за часом ковали Победу над врагом. Память об их беспримерном подвиге навечно сохранится в наших сердцах.

Нынешние защитники Отечества, хранят славные боевые традиции своих предшественников, надежно стоят на страже суверенитета и безопасности Российской Федерации, с честью решают ответственные задачи по укреплению обороноспособности нашего государства.

Как командующий Воздушно-десантными войсками уверен, что «крылатая гвардия» всегда и везде будет отстаивать правду о нашей великой истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии.

Всем военнослужащим и ветеранам выражаю слова благодарности за ратный труд, доблесть и преданность нашей великой Родине - Российской Федерации!

Поздравляю всех с великим праздником - Днем Победы!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра и дальнейших успехов на благо нашего Отечества - сильной и великой России.

Никто, кроме нас!

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