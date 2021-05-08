08.05.2021 (18:00)

Военнослужащие Северного флота почтили память защитников Советского Заполярья в Долине Славы

Сегодня в Долине Славы (Мурманская область) состоялись традиционные мероприятия, посвящённые памяти защитникам Советского Заполярья, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В них приняли участие командование и военнослужащие Северного флота, представители Правительства и Думы, а также федеральных органов исполнительной власти Мурманской области, жители Мурманска и других городов региона.

В Долине Славы, где проходили кровопролитные бои частей Карельского фронта с гитлеровцами, располагается воинское захоронение и мемориал. Ежегодно в преддверии 9 мая, а также 22 июня и в конце октября – в годовщину разгрома немецких войск в Заполярье там проходят памятные церемонии с отданием воинских почестей погибшим защитникам Отечества.

Выступая на сегодняшнем митинге, командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев отметил, что бессмертное мужество, стойкость и героизм советского народа - остаются нерушимым нравственным ориентиром для воинов-североморцев. Хочется, чтобы чувства благодарности ветеранам всегда переполняли сердца жителей России и других братских государств, вместе одержавших победу над фашизмом.

После минуты молчания торжественные мероприятия продолжились маршем военнослужащих подводных сил, воинов ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. К памятнику «Скорбящая мать» и монументу «Звезда» были возложены цветы и венки.

Для зрителей была подготовлена военно-патриотическая развлекательная программа. Военно-исторические клубы «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж» показали реконструкцию боя 1944 года по мотивам подвига Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. Приёмы рукопашного боя и навыки крушения различных предметов продемонстрировали морские пехотинцы. Вокально-инструментальные ансамбли и самодеятельные коллективы Мурманской области исполнили песни военных лет.

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