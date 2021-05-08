08.05.2021 (17:40)

Армейская дзюдоистка стала обладательницей «золота» турнира «Большого шлема» в Казани

Во второй день турнира мировой серии по дзюдо «Большой шлем» представительница Центрального спортивного клуба Армии Мадина Таймазова завоевала золотую награду.

Мадина Таймазова, ставшая в этом году победительницей ежегодной премии «Армеец года» в номинации «Лучшая действующая спортсменка по олимпийским видам спорта», на турнире в Казани завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг.

В решающем поединке армейская спортсменка встретилась с чемпионкой Европы-2017, победительницей «Гран-при»-2019 в Канаде немецкой дзюдоисткой Джованной Скоччимарро. В интересной и упорной борьбе Таймазова вышла победительницей, подловила соперницу в дополнительное время на контратаке. После просмотра видеоповтора судьи отдали победу представительнице ЦСКА.

Еще один спортсмен Центрального спортивного клуба Армии победитель чемпионата мира среди военнослужащих, чемпион Европы, бронзовый призёр Европейских игр старший лейтенант Алан Хубецов, выступающий в весовой категории до 81 кг, стал обладателем серебряной награды. В финале армеец уступил спортсмену из Венгрии Аттиле Унгвари. Бронзовые медали в этой весовой категории у корейца Ли Сунго и Мурада Фатиева из Азербайджана.

Всего в турнире принимают участие 408 спортсменов из 79 стран мира, 244 мужчины и 164 женщины.

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