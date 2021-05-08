08.05.2021 (17:30)

Военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили Барбашову Евдокию Ивановну с 99-летием и 76-ой годовщиной Победы мини парадом и концертом

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа поздравили ветерана Барбашову Евдокию Ивановну с 99 летием и 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне мини парадом и концертом.

Цветы, памятные подарки и поздравления Евдокия Ивановна приняли у себя дома. От командования танкового объединения и дивизии ЗВО офицеры пожелали фронтовику крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность родным ветерана за их тепло и внимание.

В ходе проведения торжественного мероприятия военнослужащие прошли у дома ветерана торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра. После торжественного поздравления военный оркестр исполнил праздничные марши и знаменитые композиции времен Великой Отечественной войны.

В конце выступления Евдокия Ивановна поблагодарили военнослужащих и командный состав за поздравления, выразив огромную благодарность, что не забываете ветеранов ведь нас осталось совсем мало.

Справочно:

Барбашова Евдокия Ивановна родилась 8 мая 1922 года в городе Горький.

Евдокия Ивановна вступила в ряды Красной Армии в декабре 1942 года. После школы она подала документы в педагогический вуз на библиотечное отделение, но начать учиться так и не успела.

В декабре 1942 года в родном городе Горький Евдокию направляют в так называемый «карантин», где она три месяца проходит усиленную подготовку: владение оружием, ходьба строевой, ползание по-пластунски и т.д. За время учебы Евдокия Ивановна проявила себя как меткий стрелок, ей даже предложили пройти обучение на снайпера, но она отказалась.

Когда учеба закончилась Евдокию Ивановну направили в качестве секретаря комсомольской организации в часть аэростатных заграждений стратегически важного военного объекта. Немецкие самолеты регулярно пытались прорваться сквозь аэростатные заграждения, и однажды им это удалось. Началась массированная бомбежка, разрывались снаряды, осколки летели в разные стороны. В ходе этой атаки Евдокию Ивановну сильно ранило. Осколками было изрезано все тело. Один из вражеских осколков до сих пор сидит в ее теле, болит, колет, ноет, не дает забыть пережитое.

До конца войны Евдокия Ивановна несла службу на стратегическом объекте, а 18 июля 1945 года ее демобилизовали. В сентябре 1945 года Евдокия Ивановна вышла замуж. В браке прожила 48 лет, воспитала двух дочерей.

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