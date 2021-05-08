08.05.2021 (17:15)

Юнармейцы из Приднестровья посетили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках встречи юнармейцы предложили свою помощь ветеранам Великой Отечественной войны в уборке их мест проживания. В ходе уборки юнармейцы устранили пыль со всех доступных поверхностей, выполнили влажную уборку пола и плинтусов, почистили ковры, а также вымыли окна.

В завершении встречи ветераны угостили юнармейцев чаем и показали личный фотоальбом с фотографиями военных лет.

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Юнармейцы из Приднестровья принимают активное участие в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.