Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (17:15)

Юнармейцы из Приднестровья посетили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках встречи юнармейцы предложили свою помощь ветеранам Великой Отечественной войны в уборке их мест проживания. В ходе уборки юнармейцы устранили пыль со всех доступных поверхностей, выполнили влажную уборку пола и плинтусов, почистили ковры, а также вымыли окна.

В завершении встречи ветераны угостили юнармейцев чаем и показали личный фотоальбом с фотографиями военных лет.

Юнармейцы из Приднестровья принимают активное участие в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижнем Новгороде прошла генеральная репетиция военного парада
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО почтил память погибших в Великой Отечественной войне
В Воронеже прошла генеральная репетиция парада 76-летия Победы с прохождением механизированной колонны
Командующий общевойсковой армии ЗВО возложил цветы к мемориальному комплексу на площади Победы в Воронеже

Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false